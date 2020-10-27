教育
星笈中文 第007期

文言遷移：予豈好辯哉——〈魚我所欲也〉的論辯結構

【明報專訊】孟子的學生公都子曾經問老師：「別人都說你喜歡辯論，請問為什麼呢？」（楊伯峻《孟子譯注》語譯）孟子感嘆地回答這位得意弟子說：「予豈好辯哉？予不得已也。」意思是：

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