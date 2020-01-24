科大EMBA全球十度稱冠 收生跌1/4

根據《金融時報》2020年全球EMBA課程排名，凱洛格—科大EMBA在「事業發展排名」方面，校友在畢業後的職級和任職公司規模均有所提升，升至第8位。此外，校友在畢業後3年的平均年薪達528,057美元（約409萬港元），增幅達67%。

科技大學校長史維表示，香港以至全球今年都面對重大挑戰，課程成績令人鼓舞。課程主任歐敏儀透露，雖然疫情下課程的報讀人數有所減少，大約下跌了四分之一，但強調對課程影響不大，因為收生是重質不重量。被問到疫情有否影響教學，區敏儀表示在疫情下，課程改用了網上及面授的混合式教學，雖然令學員減少了面對面的互動，但課程會積極舉行網上聚會，令學生和校友得以繼續保持聯繫。

校友日本電氣香港有限公司董事總經理黃玉娟表示，課程可讓她與來自世界各地商界人士交流，不單建立到全球的人際網絡，也令她學習其他國家的經驗。她舉例，公司曾幫助「雙失」青年重投社會，她在課程中與其他學員集思廣益時，參考不少外國企業的經驗，學習如何以創新方法幫助更多年輕人。