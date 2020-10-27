曾俊華料未來趨勢：AI授知識 老師教溝通

稱網課新常態 多學校未準備好

曾俊華闊別政壇後，創辦「薯片叔叔共創社」，首先涉獵教育範疇。他曾任財政司長最為人熟悉，但他稱入職港府前未曾接觸財經及金融方面的工作，反而一直對教育有興趣。他於美國取得教育碩士學位，也曾於當地教學、設計課程。曾俊華稱，教育科技已發展一段時間，在疫情下則加速發展。他觀察到，不少學校運用教育科技時沒充足預備（not well-prepared）。他以Zoom為例子，看到部分較年長教師使用電腦時有困難，「Zoom是一種工具，但不是黑板寫了什麼便放到Zoom就可以，整個模式是改變了，教的方式、材料及評核都要改變」，認為疫情過後網上學習的新常態，不僅影響學校，更影響市場人力。

倡分切教育資源 不再集中年輕階段

他續稱，學生於手機、平板電腦均可輕易接觸到「硬知識」，「我們是否還需學五位數除三位數，怎樣找個square root（平方根）出來，記多少個朝代、皇帝做過幾多事，可不可以讓他們撳機？」他認為教師應着重教導學生如何合作、具批判性思考等，稱香港的教育科技其實「做得不錯」，應把握利用。

他又提出另一改革，稱不少大型公司如Google都有自己的教育單位，不時提供大量短暫的微課程 （micro course），以緊貼社會發展，而不少大學已開始考慮是否仍需要三至四年的課程，提議把教育資源分開，不止放在人生的前部分，「無咩知識可以last（維持）100年，會不會可以分一半？」

盼藉自創平台帶人才進大灣區

曾俊華提出的教育倡議，涉及層面廣闊。他承認，如有政府牽頭推行，改革固然加快不少，但政府有如一艘航空母艦，「要轉彎需要很長時間，並濺起很多浪花」，而事實上民間已提出不少解決方法。

薯片叔叔共創社會於下月3至4日舉行「教育科技企業全球拓展計劃」網上峰會，10名入圍的參賽者將展示有關教育科技的方案。他希望藉提供平台，既讓他們互相認識，亦希望把教育科技的人才帶進大灣區。他形容自己雖不是「落手落腳」提出新科技方案，並指接觸的範疇相當「皮毛」，但希望「一小塊一小塊的東西，加起來可以有一個movement（動向），是一個方向」。