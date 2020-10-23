教育
語文同樂 第465期

潮看文史：擺（baai2） 酒（zau2）

【明報專訊】近日疫情平穩，限聚令放寬下謝師宴終可小規模舉行，無餐飲婚禮更容許最多50人。但準新人的人生大事被迫嚴重縮水或不斷延期，放寬婚宴的聲音漸趨響亮——慢着，為何一談結婚，我們總是以酒席為前提？

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