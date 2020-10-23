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2020年10月23日星期五
語文同樂 第465期
兩直資高中明年開中一 創意書院擬不設校規 華德中盼助弱勢
今年電影獎收2500作品 浸大電影學院：國安法下空間縮 不審查
PISA國際勝任力評估 港排第三遜星加
文化直擊：水墨的時空之旅
文化直擊：穿梭黑灰白 懷緬昔日香港
潮看文史：擺（baai2） 酒（zau2）
時代沉思：夜讀《陳健民獄中書簡》
字旅行間：飲茶百態
卷二練筆：範文作者例子應用——蘇軾
綜合精練：語境意識實戰——專題文章（上）
綜合精練：做一做
古典今用：我想談人生，他卻說樓市
周圍「中」：事急馬行田
周圍「中」：棋盤如戰場
答案
時事中文：美國西岸山火焚天
答案
人生教練：道教始祖 老子
講故事：登登和高高
創意聊天室：「羅」字有多難？
潮看文史：擺（baai2） 酒（zau2）
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【明報專訊】近日疫情平穩，限聚令放寬下謝師宴終可小規模舉行，無餐飲婚禮更容許最多50人。但準新人的人生大事被迫嚴重縮水或不斷延期，放寬婚宴的聲音漸趨響亮——慢着，為何一談結婚，我們總是以酒席為前提？
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兩直資高中明年開中一 創意書院擬不設校規 華德中盼助弱勢
今年電影獎收2500作品 浸大電影學院：國安法下空間縮 不審查
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講故事：登登和高高
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