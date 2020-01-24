PISA國際勝任力評估 港排第三遜星加

課程多涉全球問題 家說複數語言

根據經濟合作與發展組織（OECD）定義，國際勝任力包括審視本地、全球和跨文化議題、理解和欣賞他人的觀點與世界觀、與他人進行適切及有效的交流等能力。PISA 2018透過認知測試及問卷調查評估學生「國際勝任力」。

本港學生平均分較參與研究的國家或經濟體系平均分474分為高。研究發現，本港課程內容涉全球問題的比例，是高學業成績國家或經濟體系中最高。另外，香港學生在家和學校能說兩種或以上語言的比例，較加拿大和英國學生高，而在家使用多種語言有助提高學生的國際勝任力。香港新移民學生的國際勝任力亦表現出色，例如換位思考（perspective taking）和認知適應性（cognitive adaptability）勝過本地生，研究認為新移民學生令香港在國際化和多元化的表現更佳。

全球思維及對新移民態度表現一般

不過研究稱，相對其他高學業成績地區學生，香港學生在全球思維、對新移民的態度、對跨文化交流的意識、全球問題的自我效能，以及維持非歧視性的學校氛圍等範疇表現一般。