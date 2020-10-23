今年電影獎收2500作品 浸大電影學院：國安法下空間縮 不審查

稱一年變化多 料下屆作品好貼地

第二屆「全球大學電影獎」頒獎典禮原定去年11月舉辦，因社會事件及疫情兩度延後，終決定於下月6日舉行，頒授19個獎項。賽事公開給全球各地大學生參與，分6個組別，包括「劇情片」、「紀錄片」、「動畫」等，不論是否就讀電影學院，均可提交作品。

浸大電影學院副總監文樹森形容，今屆賽事有不少突破，去年GUFA共接獲約1800份作品，今年則有2503份，形容數目「幾何級咁上」。文潔華稱，今年參賽作品題材眾多，但不少主題都圍繞關愛。

她稱，近兩年世界變化太大，香港一年間亦極速變化，「價值失衡、他們內心的掙扎」，預料下屆賽事會有更多紀錄片類別的參賽作品，並會「好社會性」，因所有人也會覺得世界是一個舞台，「真實發生的事比我們想像出來的更加戲劇化」，但強調不會設定任何主題。她又稱，電影學院培養電影學生，「從來鼓勵他（學生）講心中相信的信念及他們關切的故事」，但不鼓勵做違法的事，「不會作審查，但就會有一點提醒」。