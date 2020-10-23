兩直資高中明年開中一 創意書院擬不設校規 華德中盼助弱勢

創意書院下學年目標招收兩班中一，每班約25人，現時6班中四則會減收一班。署理校長陳婉芬稱，書院不會採用「平衡班制」，高中班數會比初中多一點，讓讀畢初中有意轉校的學生插班。她稱視乎生源，初中及高中班數未來會有所調整。

創意書院不參加攪珠 需面試家長

初中課程將分3部分，分別為「基礎學術知識」、「日常生活與實踐」、「創意藝術基本功」。書院不會參加教育局的中學學位分配，並以面試及工作坊等形式收生。副校長蔡芷筠稱，有興趣報名的家長及子女必須出席初中課程簡介會，有別於高中入學面試，初中面試也包括家長面試環節。她稱，書院希望吸引持開放態度及與書院抱相同理念的家長，故會從面試中了解家長是否認同書院理念，而就其子女安排的面試及工作坊則主要觀察學生過程願不願意與人合作及開放的心態，毋須有藝術創作的獎項。

東涌直資學校明愛華德中書院亦會擴展初中版圖。校長王偉稱，已獲教育局批准進行「班級結構重組」，開辦初中課程，料下學年有首批中一新生，全級學額最多82人，會視乎人數再分班，校方希望幫助弱勢學生，期望每班人數20多人，而暫擬學費與高中一樣，全年8400元，有關學費及招生詳情仍有待確認及公布。

華德中：三三四下高中校需求減

王偉稱，學校營辦高中課程10多年，但三三四新高中學制實施後，對高中學校的需求漸減，加上區內人口膨脹，未來對中一學位需求增加，故兩年前已向教育局爭取開辦初中一課程，正好配合區內發展。

教育局稱，隨着新高中學制的推行，所有學生都有機會在同一所學校完成6年的中學教育，為促進高中學校持續發展，同時秉持為學生提供多元課程以切合學生不同的潛質、能力和需要，高中學校可考慮申請調整班級結構。當局審批有關申請時，會全面及審慎評估未來數年全港中學學位供求情况及個別學校發展需要。