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教育
2020年10月22日星期四
通通識 第668期
欺凌警子女25宗 學校已處理 楊潤雄：跟進涉教師個案 最嚴重釘牌
教局：STEM教育「取得階段性成效」
前校長吳清輝等4人 獲浸大頒授榮譽博士
移民潮
時事議題：移民潮的影響
時事議題：國際移民
時事議題：答題指引
影視看通識：從《少年的你》 看欺凌成因
題型拆解：卷二討論範圍更廣
中外人物：郎平
觀點與角度：電子支付的利弊
星級例子庫：中國營商環境
新聞測驗：
新聞測驗：答案
澳洲人作客 要自備食物？
真假fun一fun：澳洲人生活文化
新聞有常識：時裝品牌創辦人 染疫病逝
新聞有常識：答案
世界幹什麼：諾貝爾物理學獎得獎者 證明宇宙有黑洞
時光之旅：1945年10月24日——聯合國日
濕地居民：馬蹄蟹不是蟹
意見調查：
新聞測驗：答案
【明報專訊】1.D
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欺凌警子女25宗 學校已處理 楊潤雄：跟進涉教師個案 最嚴重釘牌
教局：STEM教育「取得階段性成效」
前校長吳清輝等4人 獲浸大頒授榮譽博士
移民潮
時事議題：移民潮的影響
時事議題：國際移民
時事議題：答題指引
影視看通識：從《少年的你》 看欺凌成因
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中外人物：郎平
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新聞測驗：
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