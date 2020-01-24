教局：STEM教育「取得階段性成效」

STEM教育在中小學非獨立科目，學校可透過科學、科技和數學科等以跨學科形式推行。立法會工業界議員吳永嘉昨日提出書面質詢，問及教育局推廣STEM教育的成效及未來措施。

稱大部分學校已有專責組統籌

楊潤雄回覆稱，局方透過學校探訪和視學、問卷等，發現大部分學校已成立專責組別統籌STEM教育，學校亦了解STEM教育的重點。局方指出，不少學校發展出具特色的STEM教育項目，例如有些學校以生物工程、科研探究、計算思維或創客等主題，於課堂內外規劃STEM教學活動，讓學生認識最新科技，參與生動有趣的學習活動。

學校課程檢討專責小組上月向局方交最後報告，就加強中小學STEM教育提多項建議，包括所有中小學委派一名教師作STEM統籌人員。楊潤雄說局方正研究小組建議，會了解學校的需要以作跟進。

小學校長促增專責STEM主任職

香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校已委派一名教師兼任STEM統籌教師，校長梁俊傑說，部分學校的統籌教師未必有STEM學科背景，故希望當局增撥資源，讓學校開設主任職位專責STEM教育。他又說，現時常識科偏向背誦內容，學生主要以教科書學習，故校方正籌備來年小一設新校本STEM課程，融合常識及電腦科，課程會設實驗，讓學生有更多機會「落手做」。