欺凌警子女25宗 學校已處理 楊潤雄：跟進涉教師個案 最嚴重釘牌

稱倘議員悉教師參與 可轉交跟進

楊潤雄昨日回應工聯會立法會議員郭偉强的口頭質詢時稱，局方對校園內的歧視、欺凌及暴力行為，一向採取「零容忍」政策，警務處與教育局已建立通報機制，警方若收到有關個案，會轉交局方跟進，而局方亦有直接接獲部分個案。他說，自去年6月至本年10月初，有關個案合共25宗，包括投訴及表達不滿的個案，學校已根據當局的指引處理，照顧涉事學生的情緒及提供輔導，並向家長交代。他說，如有議員看到有教師沒盡責處理，甚至不專業地參與其中，可把個案轉交，教育局會跟進。

議員促公布失當教師身分

楊：不能照搬外國制度

前特首梁振英創立的「803基金」早前就教育局不披露專業失當的教師和學校資料，入稟高院申請司法覆核，昨日有議員向楊潤雄追問會否參考外國做法，公開資料。公民黨郭榮鏗批評，教師現時被梁振英等人「上綱上線」，更與建制派聯手要求公開教師姓名，認為楊潤雄應表明當中涉及司法程序，不可能公開教師及學校名，斥建制派及梁振英等人文革式批鬥是「不文明」。

楊潤雄說，由於案件已進入司法程序，不宜再作補充，而不同地區的做法各有背景、法律及程序，「不能簡單地把外國制度中的一個部分移植到香港」，並表示理解大眾對教師專業操守的高度關注和期望，會整理個案，將其歸納分析或選取一些較常見或典型的案例，讓家長及社會更具體知悉實際情况。

至於當局會否要求學校把所有校本教材呈交局方存檔，以及設機制供持份者舉報，楊潤雄稱校本教材數量龐大，教師亦須因應學生學習表現適時編訂、調適及更新，涉及很多校本及系統層面實際運作問題，當局須小心考慮。他又說，如家長對學校教材有懷疑，可直接向學校反映，亦可向當局提供資料，讓局方嚴肅處理。