中大展出越南船民畫作 重現羈留營生活

1975年越戰結束後，大批越南人湧至本港，港府1980年代實施禁閉營政策，抵港越南船民需於營內生活。1980年代末，有藝術家發起計劃，獲准進入禁閉營，鼓勵及啟發船民以藝術記錄營內生活，最終創作數百件藝術品，它們2008年被送到荷蘭一個學院保管，直至2018年中大藝術系兼任講師梁皓然將畫作帶回中大，經一年清理及除菌等，終可重現公眾眼前。

是次展覽由中大藝術系、中大圖書館及團體「園泉」合辦，展品包括船民創作的50幅畫。梁皓然說禁閉營運作期間，連記者都不能內進，外人難以得知船民生活。船民畫作有助公眾了解營內情况，有畫作見到一名婦人在營內用網牀哄小孩入睡；亦有船民以畫筆記錄營內女孩在硬板牀上發白日夢。當年進營的藝術家亦鼓勵越南小孩以藝術表達自己，有兒童以簡單構圖，描繪在鐵網圍欄下與朋友玩耍的情景。

首公開前水警指揮官攝影作品

除了船民的畫作，展覽亦首次公開英籍前水警指揮官Les Bird的攝影作品。他任職警隊時，曾負責處理進入本港水域的越南船，並以鏡頭記錄執勤時的所見所聞。從他部分照片可見，有越南船民靠破爛木船橫渡大海後，抵達香港大鴉洲的一刻，亦有數十人同坐一艘木船進入本港水域。

展覽由今日至明年4月16日，在中大圖書館地下展覽廳舉行，免費開放予公眾參觀。