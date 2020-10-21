自資院校新開學位課程 須先經教局審批

教局：只將審視提前

院校：行政手段否決不合理

目前本港有11所根據《專上學院條例》（第320章）註冊的自資院校開辦學位課程，包括明愛專上學院、珠海學院、恒生大學、樹仁大學等。據教育局回覆，以往自資院校會在通過評審局的課程評審後，透過教育局向行政長官會同行會提交頒授學位的申請，而當局接獲院校申請時，會徵詢相關決策局或部門意見，審視申請理據，再遞交至行政長官會同行會審批。而根據新機制，教育局會「提前」審視院校頒授學位申請程序至學術評審前（見表）。

有自資院校校長質疑，院校如課程收生不足，自然不會續辦，質疑當局以上述理由決定是否批准開辦。本報昨向多所自資院校查詢，珠海學院表示，自新機制生效後，該校有提交申辦課程建議書，但尚未知結果，稱校方對新機制無意見；東華學院稱正計劃開辦一項與醫療衛生相關的學位課程，現時課程有待教育局審批；耀中幼教學院則表示近期沒有提交開辦新學位課程申請。

教育局稱，自新機制生效，接獲7所院校共23宗有關頒授學位申請的建議書，正按機制處理。當局稱，新機制旨在回應專責小組及委員會，鼓勵院校提供相關課程以應對社會不同行業的人才需求，同時避免市場上出現過度競爭，強調新機制與評審局的學術評審「並無重疊」，亦不存在學術干預。