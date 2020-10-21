撰文斥不當教材誤導 蔡若蓮：騎劫校本機制 葉建源：釘教師牌未交代實情

蔡若蓮在教育局網上專欄「局中人語」撰文，題為「薪火相傳 肩負道義」。她稱，教育關係個人的未來、家庭的幸福、國家民族的前途，以至世界文明的進步，「教師任重而道遠」，而在現今社會，說謊、咒罵別人不一定違法，但絕對不合乎師道，「如果在學生面前滿口仁義道德，私下生活卻對人充滿仇恨歧視，會不影響教學嗎？連自己都不相信的價值、守不了的規範，怎能引導學生、幫助學生實踐？」

指處理教師投訴對各方公道

蔡若蓮重申有既定機制和程序處理投訴，稱教育局按嚴格程序，有節有理有序地規管教育，「是對教育最認真的監督和保護」，「也許調查時間會長一些，過程會曲折些，卻對涉事各方公道」。

葉建源認為，局方言論予人「大石壓死蟹」之感，現時由教育局一手包辦處理教師被投訴及處分，「教局一班官員調查及決定處分，沒有經聆訊便作嚴重指控，談何有公平對待？」他又指教師在政治操作下「好易變成炮灰」。

此外，教協就大量教師個人資料被上載至互聯網事宜，去信個人資料私隱專員公署投訴，要求展開正式調查，並向上載資料者及機構發出執行通知。教協稱，上載個人資料旨在公開攻擊及批鬥教師，侵犯教師的私隱權。