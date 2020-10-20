教育
星笈中文 第006期

備戰文憑：手法類題型剖析（二）——人物描寫

【明報專訊】描寫技巧於一般記敘文和文學寫作中十分常用，生動地、具體地描繪和刻劃人物或景物。考生必須認識不同種類的描寫方法，甚至要懂得辨識該描寫方法於文章的作用。

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