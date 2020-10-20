教育
星笈中文 第006期

卷三綜合：反用資料 尋拓展方向

【明報專訊】上期提及2018年的閱讀材料中，已預示「拓展」的方向，有助同學在短時間內調整思路，一擊即中。今期會示範如何「反用」資料，快速找出「拓展」方向。

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