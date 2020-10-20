教育
星笈中文 第006期

大學中文巡禮：習醫先學文 會診淺中談

【明報專訊】「醫師，我係咪好『濕熱』呀？」當你問及自己的身體情况，此時中醫既要問診，雙手也要在鍵盤上敲出你的病歷與適用藥方；同一時間，腦袋要想遍醫書及理論，再以顯淺的話語跟你解釋症狀和注意事項。

上 / 下一篇新聞