理大生衣物管理App 助襯衫減過度消費

理大設計學院舉行的「理大設計覺度展2020」展出約150項學生作品，包括約80項「導師之選」的精選展品以及畢業生作品。理大設計學院副院長（學術課程）兼副教授Peter Hasdell稱，受疫情影響，以往七至八成學生5月底已有工作，但今年則要到6月底大部分學生才找到工作，相信設計行業延後了招聘過程。

「導師之選」之一的ClothesFD（程式）由兩名互動媒體文學士畢業生薛思敏及黃舒婷設計。薛思敏稱，年輕人要參加不同社交活動，追求新鮮感，衣物數量非常多，而準備投身職場的大學畢業生，更近乎「換掉整個衣櫃」，但往往因未可掌握自己的穿著風格及需要，買入多件不合身或重複的衣服，除浪費金錢，亦不環保。

定期報告檢視穿著習慣 可參考他人襯衫

程式利用近距離無線通訊技術（NFC）製作衣物追蹤系統，用家只需拍下衣服，並於衣物貼上特製貼紙，手機放近該貼紙時便可顯示衣物的穿著次數；程式亦可定期提供報告，讓用家檢視穿著習慣。黃舒婷說，程式提供3D人體掃描功能，用家可透過程式參考身形相近的用家穿著，以購買合適自己的衣服，甚至與其他用戶交換二手衣物，以延長衣物的「壽命」。用家亦可經程式快速拼湊不同衣物，減省襯衣時間。薛思敏說，程式未正式上架，但未來希望與服裝品牌合作推出。

革新巴士車廂設計 方便長者殘疾人士

另一「導師之選」作品「新一代公共巴士──『Asit』」則贏取「The James Dyson Award 2020」地區冠軍。產品設計學文學士應屆畢業生許恆達有見全球面對人口老化問題，為長者設計了革新的巴士車廂設計。他說，現行巴士座位不便長者出入，其設計可摺合的座椅則以油壓式設計，方便長者及殘疾人士安全地坐下及站立；如巴士上有多於一部輪椅，則可把兩個座位摺合，令車廂內可容納更多輪椅之餘，也騰出空間讓乘客出入。