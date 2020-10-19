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2020年10月19日星期一
通通識 第667期
中大言語治療擬續網上實習 疫下需求 僱主重遠程治療能力
回應公開被檢控教師資料 梁振英：需深究青年激進原因 葉建源：應支持獨立調查
港大法律網上開頻道助學生規劃
時事懶人包：疫情拖累三跑 資金受壓
時事點對點：「示威之都」不再
時事點對點：新環保能源藍氨 沙特付運日本
Data解密：「絕望死」
新媒體時代：吉卜力劇照 二次創作
Road to 5**：Consumption of dog meat
概念解碼：多元文化社會
每周焦點：縣政府限用智能手機 日高中生眾籌提告
鬼口水 V.S. LEGO
STEAM足迹：鬼口水 積木學科學
新聞解碼：樹王生病了
答案
偵探M.A.D. 爸媽分開了，我呢？
食物的科學：空氣「刺穿」薯仔
互動專區：秋季看紅葉
Road to 5**：Consumption of dog meat
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【明報專訊】◆News summary
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中大言語治療擬續網上實習 疫下需求 僱主重遠程治療能力
回應公開被檢控教師資料 梁振英：需深究青年激進原因 葉建源：應支持獨立調查
港大法律網上開頻道助學生規劃
時事懶人包：疫情拖累三跑 資金受壓
時事點對點：「示威之都」不再
時事點對點：新環保能源藍氨 沙特付運日本
Data解密：「絕望死」
新媒體時代：吉卜力劇照 二次創作
Road to 5**：Consumption of dog meat
概念解碼：多元文化社會
每周焦點：縣政府限用智能手機 日高中生眾籌提告
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新聞解碼：樹王生病了
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