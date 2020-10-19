回應公開被檢控教師資料 梁振英：需深究青年激進原因 葉建源：應支持獨立調查

梁：英國調查教師公開名

梁振英於節目表示，香港過去一年多發生聳人聽聞的事，有千多名未成年的青少年及百多名中小學教師被捕，香港的教育出現大問題，形容有部分教師是「害群之馬」。他又稱英國的教師管理機構只要一立案調查，即時會公開相關教師名稱，建議本港教育局查明案件屬實後，公開被除牌、警告、譴責的教師名字，認為家長有知情權。

葉：英有公平聆訊制度

教育界立法會議員葉建源表示，青年激進化的核心原因「是港府施政漠視民意、警方濫權濫暴」，認為倘要調查青年不滿政府的原因，梁振英應支持成立獨立調查委員會。葉建源又稱，英國絕不接受匿名投訴教師，而且就投訴設有公平的聆訊制度，批評梁只刻意放大一點、大做文章，「以合理化他隨意攻擊教師的卑劣做法，這當然也是虛偽的表現」。

民主黨立法會議員黃碧雲亦批評，梁振英狙擊教育界是轉移視線，推卸政府失職的責任。