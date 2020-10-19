中大言語治療擬續網上實習 疫下需求 僱主重遠程治療能力

以往家長未必抽空會面

轉網上父母可參與治療

中大首屆課程共有29名畢業生，持語言學學士學位、現職言語治療師的黃凱怡是其中之一。年初受疫情影響，學校安排學生轉為網上實習，遠程為病人提供治療。黃凱怡試過在網上為口吃的兒童提供治療，她說以往家長未必能抽空與子女一同接受治療，惟轉為網上後，家長在家就能與她會面，學習改善子女說話問題的技巧，繼而輔助子女練習。

中大：疫後或保留混合實習

中大醫學院耳鼻咽喉頭頸外科學系助理教授羅家東總結上學期經驗，認為遠程治療效果與實體形式相若，部分家長反映遠程治療節省帶子女前往診所的時間，校方會考慮日後即使疫情消退，仍為學生安排網上加實體混合模式臨牀實習。

本港共4間大學提供言語治療師培訓課程（見表），中大課程是唯一隸屬醫學院，特色之一是採用醫科執業試常用的「客觀結構化臨牀考試」，該試在臨牀實習前進行，一場考試設多個試題站，學生須巡迴多站考核，測試他們斷症、建議治療方案等臨牀技巧。之後學生會到診所實習，處理兒童和成人有關溝通及吞嚥障礙的個案，畢業前完成至少300小時實習。

首屆畢學生九成受聘

平均月薪3.4萬

政府近年增撥資源以提供言語治療服務，包括教育局上學年起分3學年加強公營中小學相關服務，以兩校一組聘請常額言語治療師；社署自2018/19財政年度起增撥資源為安老服務單位提供言語治療服務。中大醫學院耳鼻咽喉頭頸外科學系副教授李月裳認為，市場對言語治療師未飽和，料在可見未來畢業生求職沒大問題。至於中大課程首屆畢業生，截至8月中逾九成半獲聘，平均月薪約3.4萬元。

中大課程每兩年招生一次，今學年第二屆收到402人申請，取錄45人，李月裳說，為保課程質素故隔年收生，首兩屆學生人數分別不多於50。她又說顧及實習時導師難兼顧太多學生，故學額有限，但倘將來能增聘導師，或可考慮增加課程收生人數。