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2020年10月16日星期五
語文同樂 第463期
科大首推「延伸主修」 理學工程學可讀AI
港大學生會辦反修例物品展 校方：盼同學守法
本地碩士生落選港大校委代表
港大研究：大灣區珊瑚近數十年劇減
書與人生：單身 文學男女
書與人生：單身是命運 也是選擇
放空標點：同班同學
浮城光影：明明用盡了努力的《麥路人》
閱讀篇章：〈垂釣睡眠〉（節選）——鍾怡雯
閱讀篇章：學習重點
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：範文作者例子應用——孔子
綜合精練：語境意識實戰——演講辭（下）
綜合精練：參考示例
古典今用：「不忘初心」 用多了？換一句吧
周圍「中」：山雞變鳳凰
周圍「中」：傳說中的神鳥 鳳凰
時事中文：地球有水危機！
答案
人生教練：戰敗為勝 成吉思汗
講故事：造句王
文從字順：「受」與「愛」
卷二練筆：範文作者例子應用——孔子
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【明報專訊】上期提及如何積儲例子，今期以十二篇指定篇章的作者為例，示範如何變用例子。
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科大首推「延伸主修」 理學工程學可讀AI
港大學生會辦反修例物品展 校方：盼同學守法
本地碩士生落選港大校委代表
港大研究：大灣區珊瑚近數十年劇減
書與人生：單身 文學男女
書與人生：單身是命運 也是選擇
放空標點：同班同學
浮城光影：明明用盡了努力的《麥路人》
閱讀篇章：〈垂釣睡眠〉（節選）——鍾怡雯
閱讀篇章：學習重點
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
卷二練筆：範文作者例子應用——孔子
綜合精練：語境意識實戰——演講辭（下）
綜合精練：參考示例
古典今用：「不忘初心」 用多了？換一句吧
周圍「中」：山雞變鳳凰
周圍「中」：傳說中的神鳥 鳳凰
時事中文：地球有水危機！
答案
人生教練：戰敗為勝 成吉思汗
講故事：造句王
文從字順：「受」與「愛」
科大首推「延伸主修」 理學工程學可讀AI
港大學生會辦反修例物品展 校方：盼同學守法
本地碩士生落選港大校委代表
港大研究：大灣區珊瑚近數十年劇減
書與人生：單身 文學男女
書與人生：單身是命運 也是選擇
放空標點：同班同學
浮城光影：明明用盡了努力的《麥路人》
閱讀篇章：〈垂釣睡眠〉（節選）——鍾怡雯
閱讀篇章：學習重點
閱讀篇章：實戰篇
實戰篇：參考答案
綜合精練：語境意識實戰——演講辭（下）
綜合精練：參考示例
古典今用：「不忘初心」 用多了？換一句吧
周圍「中」：山雞變鳳凰
周圍「中」：傳說中的神鳥 鳳凰
時事中文：地球有水危機！
答案
人生教練：戰敗為勝 成吉思汗
講故事：造句王
文從字順：「受」與「愛」
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