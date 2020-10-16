教育
語文同樂 第463期

閱讀篇章：學習重點

【明報專訊】善用描寫文字的作者，總能化抽象為具象，將抽象的感覺具體表達。〈垂釣睡眠〉一文，在這方面十分成功，將失眠的感覺和痛苦，運用具象生動地描寫失眠之苦，值得我們好好學習。

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