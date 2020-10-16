科大首推「延伸主修」 理學工程學可讀AI

新興課程隨社會調整 商學院亦有意

科大首席副校長資深顧問暨本科入學小組委員會主席龐鼎全稱，新興學科發展迅速，需求變化大，難保部分知識未來或會過時，若倉卒決定獨立成科，對學生前途影響甚大，故選擇以發展完善（well-established）的傳統學科，搭配新興知識領域，讓學生把握時機學習新興科技，倘他日某知識領域過時，所得學位仍會保持競爭力。他稱，大學會因應社會需要調整「X」，日後可能加入的知識領域包括數據科學、金融科技等，而搭配的傳統學科亦不限於理學院及工學院，商學院目前亦表示有意參與。

畢業證書將列明 周六辦資訊日

本科招生及入學事務處長劉夢琳稱，兩個新課程以學院制收生，首年分別撥出40及150個學額予「理學A組+AI」及「工程學+AI」。兩個新課程維持4年制，獲取錄的學生會於第二年從理學A組或工程學中選擇主修課程，並同時修讀AI課程（見表）。

龐鼎全解釋，有別於雙主修及副修課程，新課程下的學生只需於4年內修讀總計約21至24個學分的AI課程，即約每個學期多讀一至兩科，而完成新課程後，畢業證書上的學位將同時列出主修和延伸主修課程。

劉夢琳稱，科大將於本周六中午12時至晚上8時舉行網上資訊日，屆時負責兩個新課程的課程主任將會親自解釋課程內容。資訊日設數十場入學講座直播，包括實時問答環節，校方亦攝製了不同本科課程短片，介紹不同學系的入學注意事項及課程特色。