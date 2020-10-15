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2020年10月15日星期四
常識天下 第191期
成立10年自願參與 列《概覽》特色活動 有幼園設升旗隊 國教兒童化
教師普通話基準試 「行伍」聽錯「航母」
科大明年開工商管理博士課程
各國新冠疫苗競賽
時事議題：新冠疫苗大挑戰
時事議題：其他抗疫手段
時事議題：答題指引
爆point大全：智慧城市
圖表拆解：政府經常開支應否增？
摘星拆解：市民健康較環保重要？
星級例子庫：糧食危機
新聞測驗：
新聞測驗：答案
瑞士沒有瑞士雞翼？
真假fun一fun：Chef Florian Trento 介紹瑞士菜
新聞有常識．新環保能源：藍氨
新聞有常識：答案
世界幹什麼：月球不宜久留
時光之旅：1923年10月16日——華特迪士尼成立
守護海洋：潔淨海洋 輕鬆暢泳
考考你：答案
意見調查：
意見調查：
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【明報專訊】看完今期《常識學堂》，我想跟編輯部說：
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成立10年自願參與 列《概覽》特色活動 有幼園設升旗隊 國教兒童化
教師普通話基準試 「行伍」聽錯「航母」
科大明年開工商管理博士課程
各國新冠疫苗競賽
時事議題：新冠疫苗大挑戰
時事議題：其他抗疫手段
時事議題：答題指引
爆point大全：智慧城市
圖表拆解：政府經常開支應否增？
摘星拆解：市民健康較環保重要？
星級例子庫：糧食危機
新聞測驗：
新聞測驗：答案
瑞士沒有瑞士雞翼？
真假fun一fun：Chef Florian Trento 介紹瑞士菜
新聞有常識．新環保能源：藍氨
新聞有常識：答案
世界幹什麼：月球不宜久留
時光之旅：1923年10月16日——華特迪士尼成立
守護海洋：潔淨海洋 輕鬆暢泳
考考你：答案
意見調查：
成立10年自願參與 列《概覽》特色活動 有幼園設升旗隊 國教兒童化
教師普通話基準試 「行伍」聽錯「航母」
科大明年開工商管理博士課程
各國新冠疫苗競賽
時事議題：新冠疫苗大挑戰
時事議題：其他抗疫手段
時事議題：答題指引
爆point大全：智慧城市
圖表拆解：政府經常開支應否增？
摘星拆解：市民健康較環保重要？
星級例子庫：糧食危機
新聞測驗：
新聞測驗：答案
瑞士沒有瑞士雞翼？
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新聞有常識．新環保能源：藍氨
新聞有常識：答案
世界幹什麼：月球不宜久留
時光之旅：1923年10月16日——華特迪士尼成立
守護海洋：潔淨海洋 輕鬆暢泳
考考你：答案
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