教育
常識天下 第191期

新聞有常識．新環保能源：藍氨

【明報專訊】日常生活需要用到各種能源發電，令汽車開動、有明燈照亮等，為了不對環境構成太大負擔、減少非再生能源的消耗，有新環保能源面世呢！

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