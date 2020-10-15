教育
常識天下 第191期

真假fun一fun：Chef Florian Trento 介紹瑞士菜

【明報專訊】來自瑞士的半島酒店集團行政總廚曾福賢（Chef Florian Trento）表示，經常有人誤會瑞士雞翼來自瑞士，他因而被逗樂呢！真正的瑞士菜是怎樣的？

上 / 下一篇新聞