教育
通通識 第666期

時事議題：其他抗疫手段

【明報專訊】全球大部分研發中的新冠疫苗尚處於臨牀實驗階段，在有效疫苗面世前，專家皆建議人們透過減少社交活動等手段遏止新冠病毒傳播。不同抗疫手段，有何利弊？

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