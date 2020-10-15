教師普通話基準試 「行伍」聽錯「航母」

而在拼音卷，報告指考生需多掌握不同字詞的讀音 ，如「蜷縮」的「蜷」、「腥膻」的「膻」、「斑鳩」的「鳩」及「紈袴」兩字等。報告亦建議考生需準確掌握普通話常用口語詞，如「拉架」、「岔道兒」；也需注意字詞寫法，如「核桃」的「核」、「擀皮兒」的「擀」、「青睞」的「睞」、「餛飩」兩字等。

英文卷「tasting」聽錯「testing」

至於英文科評核報告，以寫作達標率較低，為50.2%。報告提及考生在聆聽卷串錯答案關鍵字，如串錯「aggressive」及「anonymously」；有考生將「tasting」寫成「testing」，因兩個字意思截然不同，未能獲得分數。

據教育局要求，公營學校的英文、普通話教師需通過教師語文能力評核；取得相關學位並曾受相關師資培訓的英文科教師可獲全面豁免；取得相關資格的普通話科教師則可獲部分豁免。