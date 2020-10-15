成立10年自願參與 列《概覽》特色活動 有幼園設升旗隊 國教兒童化

有幼園每日分享新聞

幼稚園報名期展開，學校特色活動是家長選校考慮因素之一，部分學校會於概覽羅列學校特色活動（見表）。位於天水圍的香港基督教服務處天恒幼兒學校於概覽稱，強調兒童的生活體驗和公民意識培育，每天有新聞分享時間，亦會有參觀、專家訪問、實地考察等。

荃灣商會邱健峰幼稚園則設立小童軍旅團及幼兒升旗隊，培養團隊協作及社群溝通能力。校長鄧素馨回覆查詢稱，該校已設立升旗隊近10年，隸屬香港升旗隊總會。她說，升旗隊屬自願參與，目前有10多名學生，主要來自中班及高班，以往沒有疫情時，會於國慶、高班畢業禮的集會安排3名升旗隊隊員升旗，但今年疫情爆發，沒安排校內集會。她說，老師會與學生分享基本國慶知識，會盡量把內容「兒童化」，例如「中國生日，正如每人也有生日，是開心的事」，讓學生容易吸收。

有幼園教本土歷史

有幼稚園於課程加入本土歷史教學活動。基督教宣道會大澳幼稚園安排學生參觀大澳文物酒店、著名特產鹹蛋黃的製作過程等。校長陳美蓮稱，該校學生大部分是大澳居民，也有非華語生，活動作為公民教育一部分，希望學生可以認識自己成長的地方，以往沒有疫情時，每月都會為不同年級安排不同程度的活動，讓學生了解大澳及本港歷史等，學生完成活動後亦會有回顧環節，包括讓學生以圖畫方式表達當日所學或所見所聞。她說公民教育需要從小培養，希望學生多認識不同文化。