Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2020年10月14日星期三
Smarties' Power English 第288期
畫政治漫畫被投訴 丟職教師出書 畫時事兼教概念詞 寄語舊生
打風停網課 學校：在家教學不合適
公大改名收1100建議
第23屆校園記者：劍后江旻憓傳授狀態調整秘訣 抄經做瑜伽定心 煉成世界第一劍
大人ing：不一樣的我
大人ing：創作之路 別空等邀請 DJ奧仕卡
第一印象：蝸牛
古文食堂：食蟹與放蟹
人物例子庫：我只要求我們的弟兄 把他們的腳，從我們的頸上移開。
文字定格：恐懼就像一群候鳥
投稿園地：照相機
文字發酵：卡牌配對
參考答案
News feed：Short-sighted learning
News feed：A great justice
Answers, News feed
Infographic：How busy was The Hong Kong International Airport ?
Health：Fruit and Fat
Game：
Answers, Game
Comic：Marco Polo and the unicorns
Story：A lone wolf
Answers, Story
Horizon：How do people Stay hydrated？
Answers, Horizon
News quiz：
Answers, Horizon
【明報專訊】1. comforting
上 / 下一篇新聞
畫政治漫畫被投訴 丟職教師出書 畫時事兼教概念詞 寄語舊生
打風停網課 學校：在家教學不合適
公大改名收1100建議
第23屆校園記者：劍后江旻憓傳授狀態調整秘訣 抄經做瑜伽定心 煉成世界第一劍
大人ing：不一樣的我
大人ing：創作之路 別空等邀請 DJ奧仕卡
第一印象：蝸牛
古文食堂：食蟹與放蟹
人物例子庫：我只要求我們的弟兄 把他們的腳，從我們的頸上移開。
文字定格：恐懼就像一群候鳥
投稿園地：照相機
文字發酵：卡牌配對
參考答案
News feed：Short-sighted learning
News feed：A great justice
Answers, News feed
Infographic：How busy was The Hong Kong International Airport ?
Health：Fruit and Fat
Game：
Answers, Game
Comic：Marco Polo and the unicorns
Story：A lone wolf
Answers, Story
Horizon：How do people Stay hydrated？
Answers, Horizon
News quiz：
畫政治漫畫被投訴 丟職教師出書 畫時事兼教概念詞 寄語舊生
打風停網課 學校：在家教學不合適
公大改名收1100建議
第23屆校園記者：劍后江旻憓傳授狀態調整秘訣 抄經做瑜伽定心 煉成世界第一劍
大人ing：不一樣的我
大人ing：創作之路 別空等邀請 DJ奧仕卡
第一印象：蝸牛
古文食堂：食蟹與放蟹
人物例子庫：我只要求我們的弟兄 把他們的腳，從我們的頸上移開。
文字定格：恐懼就像一群候鳥
投稿園地：照相機
文字發酵：卡牌配對
參考答案
News feed：Short-sighted learning
News feed：A great justice
Answers, News feed
Infographic：How busy was The Hong Kong International Airport ?
Health：Fruit and Fat
Game：
Answers, Game
Comic：Marco Polo and the unicorns
Story：A lone wolf
Answers, Story
Horizon：How do people Stay hydrated？
News quiz：
prev
next
相關新聞
Horizon：How do people Stay hydrated？