第23屆校園記者：劍后江旻憓傳授狀態調整秘訣 抄經做瑜伽定心 煉成世界第一劍

文：校記 何芷瑩、周煒晴、楊欣瑜、沈怡君

圖：資料圖片、影片截圖、受訪者提供

文字整理：方綺婷

【文章經編輯刪節】

傷心時找東西感恩 自勉身處幸福

江旻憓（Vivian）自言是個愛感恩的人，「我傷心時會找些東西來感恩，告訴自己我是幸福的，沒有事值得抱怨和投訴。當我遇到挫折時，都是用最老套的那種（應對方法），（跟自己說）『這是很好的機會去了解自己』」，這是Vivian從佛學書中學會的道理。雖然她不是佛教徒，但自中學起每晚臨睡前都會閱讀佛學書，「這是令我開心的方法之一，當中有很多智慧，許多人生的問題都可從中找到答案，有助我調整當刻執著的心態及對於未來不確定而感到的不安」。Vivian續說，她很認同佛教主張的包容、平等的愛等價值觀，所以想閱讀更多相關書籍。有校記表示很喜愛以「學佛散文」著名的台灣作家林清玄的著作，Vivian立即抄下其名字，說之後會看看他的作品，並向校記推薦星雲大師、常霖法師等佛法作家。

小時感抄金句老套 多抄後感被鼓勵

近年，Vivian更開始把佛書中的金句抄在日記，「小時候以為年紀較大的人才會有這些抄金句的習慣，覺得金句都是老生常談、老套，例如『一分耕耘，一分收穫』等。但當我年紀漸長，抄的金句就愈多，且愈明白當中蘊藏的道理及智慧」。她稱不開心時會多抄些金句，過程中會感到被鼓勵。她舉例說，佛學經常提到「世事無常，因為無常才有希望」，意指世事不停變化，但正因為一切會變，才有希望，「讀到此句時，我心想『一定要抄下來』，因為我不是經常充滿希望的人，這金句可以在不開心時勉勵自己『因為無常，明天就能變好』」。

除自我勉勵外，佛學道理亦幫助Vivian應對劍擊比賽，「因為（閱讀佛書）學習到包容自己和他人，以及明白世事無常，在面對比賽輸贏時，便可以看開一點，也更有動力（參與下場賽事）」。她又與校記分享另一金句：「當心細小時，所有事都會變得很大；當心大時，所有事都會變得很小。所以，我們都要把自己的心胸練大。」

初接觸瑜伽 源於可令人變美

新冠病毒疫情期間，運動員不能外出訓練，Vivian每天留意新增病例數字，希望宗數回落，可以訓練，不想活在無法「正常」生活的一刻。「但之後讀到一句金句，指人不能活在當下，是因為想法太多，就會有雜念，思緒會亂、煩躁，使我明白腦袋想得愈多、愈不想逗留在此刻，心情只會更煩亂、更差」。而每天練習瑜伽，正正需要專心一志，有助她驅除雜念，使心情重回平和，「瑜伽重視呼吸跟動作的連結，亦深受當天心情起伏影響，例如做平衡動作，不專心便容易跌倒，即時提醒自己沒有專心。瑜伽亦講求平和的心態，以及了解自己的身體，做不到較困難的姿勢時，也要平和地接受」。

不過，Vivian最初接觸瑜伽的機緣不是為了調整心態，「初中時媽媽買了本名為《美人瑜伽》的書，講述不同瑜伽招式如何令人更美麗，之後隨她上了數堂瑜伽課」。大學時Vivian的室友有學習瑜伽，故她又跟隨室友練習，並閱讀更多相關書籍，發現瑜伽代表結合、連結、身心內在真我統一，「（練習瑜伽）不但提醒自己要更專心，更可了解自己身體哪些部位需要更多專注，加上只要每天練習便會有進步，所以我十分喜歡做瑜伽的過程」。

升學抉擇

籲先不斷嘗試

了解興趣勿心急

有校記問到，中六生面對茫茫前路，在興趣和能力之間應以哪項為先？Vivian認為，興趣最重要，每人都有很多興趣，同學可以先不斷嘗試及學習感興趣的事，並詢問相關的人，了解該興趣是否真的適合自己，「中六時我不知道將來想修讀什麼，對很多事都感興趣，所以決定到美國升讀大學，因為當地院校不要求（學生在一年級）很心急地選擇主修，可以多嘗試。最後，我選擇主修國際關係，因為該科的學習範疇很廣泛，我亦很感興趣。所以（大家）不用心急」。

在尋找興趣時，Vivian建議同學毋須擔心力有不逮，「心理學提到人有兩種心態，一是growth mindset（成長心態），認為自己的能力可以鍛煉出來，努力學習訓練一定有進步；另一種是fixed mindset（定型心態），把自己的能力定型，否定自我。希望大家都有成長心態，這一刻有不足不要緊，可以克服及做得更好」。

■星之寄語

很高興可以接受校記訪問，希望他們可以訪問更多人。假如我小時候能跟校記一樣，如此乖巧、厲害和好學就好了。另外，恭喜校記在疫情期間終於可以回校上課，希望他們繼續加油，保持健康和開心，以及多點了解自己。

■江旻憓檔案

香港女子劍擊運動員，代表香港於2014年仁川亞運及2018年雅加達巨港亞運，分別贏得兩面銅牌，2018年度首次獲頒香港傑出運動員。2019年在劍擊世界盃古巴站和巴塞隆拿站女子重劍項目奪得金牌，成為首名在此級賽事奪金的香港劍手，同年3月於女子重劍的世界排名升至第一。2017年於美國史丹福大學國際關係學士畢業，現正兼讀中國人民大學法學碩士課程。

■校記感想

宋卓藍

博愛醫院八十週年鄧英喜中學，中四

感受最深的是江旻憓的爽朗笑聲和常駐臉上的笑顏，以及對困難毫不畏懼的勇氣。訪問過程中她多次鼓勵我們遇到低谷時不要害怕，要勇於直接面對困難，一步步拆解它才會完美地跨過難關，我學習到如何面對負面情緒和更了解自己。

何芷瑩

風采中學（教育評議會主辦），中四

訪問令我加深對江旻憓的認識，深入了解到她的私生活，例如喜歡瑜伽及其自我評價。與江旻憓傾談的過程中，其笑容燦爛可愛，給人親切感，緩和了我原本緊張的心情。是次活動令我從她身上學到「人生要有目標」、「把心胸練得更廣闊」等道理， 她帶來的正能量令我對生活有盼望，並更有動力在日後的採訪活動更自信和踴躍地發問。