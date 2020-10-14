打風停網課 學校：在家教學不合適

衛理中學：缺個人空間及技術支援

衛理中學在一般上課日子，上午有實體課，下午上網課，昨日一律暫停。校長藍正思稱，老師背後支援團隊如技術人員、校務處職員都沒有回校上班，以他觀察，平日不少老師考慮到環境及設備，下午都選擇在校完成網課才離開校園，因此要求老師在打風的日子在家教學，未必是很合適做法。他又說，從學生層面而言，風暴日子與平日上班日子不同，全家人都留在家中，或難有個人空間上網課。藍正思認為，只是一天打風無法上課，不急於追趕進度，希望學生在風暴時留在家中休息，與家人聊天。

小學方面，德信學校平日會於下午安排「小組式網課」，為部分學生上英語強化班、輔導班、社交小組等，昨日亦一同暫停。校長郭超群稱，早前教育界曾就天氣惡劣下的網課安排向教育局查詢，當局回覆指各校可按當局宣布停課作準，不用安排網課。他以該校為例，所有老師網課期間均要回校，並以各課室作為「基地」，按時間表「走堂」到不同課室，學校亦需要提供技術支援。他說風暴日子既然不上課，老師跟學生都會留在家中，不會要求老師回校。他認為，疫情下「被迫」停課並改用網課，與惡劣天氣下另外安排網課，兩者性質上有分別，暫時無迫切需要「推翻」一貫做法。

教局：可按校本機制安排

教育局回應，就學校的在家學習安排方面，學校可按校本機制，在安全的情况下作合適安排。當局稱，一般而言，當教育局因惡劣天氣及基於安全理由而宣布停課，相關學校的學生於當日毋須回校，或在校的學生可於安全的情况下離校回家。