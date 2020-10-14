畫政治漫畫被投訴 丟職教師出書 畫時事兼教概念詞 寄語舊生

難過跟學生離別 惦掛相處時光

黃老師去年5月起在網上分享畫作，一直沒公開身分，至今年初教育局接到匿名投訴，指黃老師畫作「不恰當」；投訴雖無結果，但黃老師所屬中學6月決定新學年不予續約。黃老師日前在社交網站提及，過去3個多月感到很難過，「難過要跟一班學生離別，亦難過失去一份理想，亦難過香港再不是我認識的香港」。

黃老師說沒放棄教育，他形容即將出版的圖文集，部分內容像教科書，舉例加入了一些學科概念詞的釋義，讓學生透過漫畫學習知識。新學年無法與學生在學校相見，黃老師說惦掛與學生相處的時光，而舊生一直與其保持聯絡，故他在新書有內容寄語支持過他的學生。

黃老師在社交平台分享的畫作至今有近200幅。他說，相比在社交平台，書本讓其有更多空間畫畫發揮，故新書部分漫畫建基於已有作品，再細緻重製，同時亦輯錄其全新創作的漫畫和文字。

「獨眼老師」邀出書助圓夢

由學校教師轉為圖文集作者，黃老師說源於6月底他宣布不獲續約時，去年在6．12事件中眼睛受傷的通識教師楊子俊主動聯絡他，商討出書事宜，故新書籌備逾3個月。在大學時主修視覺藝術的黃老師說，出書可為自己留下作品集，形容這是自己夢想，現時可謂夢想成真，而他亦希望向對其作品有共鳴的讀者分享漫畫，故接受對方提議，籌劃出書。

憂觸紅線不「畫出腸」 尋公司出版遇困難

擅長畫政治漫畫的黃老師，新書畫作靈感繼續來自近來社會的事，但他坦言擔心觸碰紅線，故不會「畫公仔畫出腸」，畫作箇中信息要由讀者自行想像。他又說，楊子俊協助其尋找新書發行商、印刷商時，部分公司怕踩紅線，或擔心政治題材影響新書銷量，所以尋找公司時亦有些困難。