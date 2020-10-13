教育
星笈中文 第005期

卷二升呢：描寫「內方外圓」的人（上）

【明報專訊】今期轉一轉方式，筆者會以同一道題目，先後分析兩篇考生作品，透過「非星」者文與「摘星」者篇，進一步提供「星笈」部署。

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