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2020年10月13日星期二
星笈中文 第005期
黃大仙98%校參加幼教計劃 灣仔九龍城過半無入
釘牌教師上訴：教局未理課堂實况
230跨境生內地補考呈分試
摘星攻略：精讀古今人物 寫作靈活舉例
摘星攻略：勤背例子 質重於量
卷二升呢：描寫「內方外圓」的人（上）
卷一拆題．卷一答題策略：紙短情長——藉情感的變化梳理文章結構
卷三綜合：分辨拓展線索
備戰文憑：手法類題型剖析（一）修辭手法
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