釘牌教師上訴：教局未理課堂實况

教協會長馮偉華、副會長葉建源昨代表涉事教師向上訴委員會上訴。教育局早前稱，委員會2016年至今曾處理6宗上訴個案，全維持教育局常任秘書長決定。葉建源稱委員會過去個案較簡單，例如校長就局方拒絕其延任申請上訴，這些個案已有清晰制度處理，上訴不會成功，惟今次取消註冊個案受全港矚目且非常重要，不能與過往個案比較。他冀委員會公正持平處理個案，對委員會決定有期望。

教協稱課堂教言論自由 批錯誤資料誤導公眾

葉又批評，教育局調查投訴時沒了解涉事教師實際上課情况、對學生影響等，而外界無法得知調查程序，批評黑箱作業。他說，要待上訴委員會排期，暫未知何時舉行上訴聆訊。

馮偉華稱，該教師在課堂主要教授言論自由，有向學生提供有關港獨的正反意見。對於教育局稱教師散播港獨，他批評局方「用錯誤資料誤導公眾，企圖達到其政治目的」，教協將支持該教師上訴到底。根據《教育條例》，上訴委員會可維持、推翻或更改教育局常任秘書長決定，倘上訴教師或常任秘書長不服委員會的決定，可向行政長官會同行政會議上訴，若仍不服可提出司法覆核。

教育局稱上訴委員團（教育事宜）秘書已收到有關上訴通知書，會按既定程序及條例規定，盡快安排聆訊，實際時間需視個別上訴個案情况、性質及複雜程度等因素；又稱上訴委員會人選仍有待決定。