黃大仙98%校參加幼教計劃 灣仔九龍城過半無入

觀塘北區各逾九成參加

計劃推行第四年，據教育局數字，截至本月12日，有763所幼稚園獲批准參加計劃，佔約合資格幼稚園的97% 。本報翻查18區的幼稚園名單，黃大仙逾九成半幼稚園參加計劃，區內原本有兩所私校，其中一所私校受疫情影響上月宣布停止營運，區內只餘德望小學暨幼稚園一間私立幼稚園；北區、觀塘區亦各有逾九成幼稚園參加計劃。至於無參加計劃的私校，則以灣仔及九龍城比例最高，中西區、南區亦各佔一半（見圖）。

36幼園獲批「超收」報名費

概覽同時登載各校師生比例、課程資料、報名費、註冊費等，供家長參考。教育局現時設定40元為幼稚園收取報名費及註冊費的上限，幼稚園若要收取更高金額，須向當局申請，並且提出理據。

教育局昨日回覆稱，現時共有36所幼稚園獲批准，有關報名費金額由50至2800元；而獲批收取超過核准上限註冊費的幼稚園則有7所，金額由1200至25,000元不等。當局稱，學生若其後在該幼稚園就讀，校方必須在該學年的第一個月把註冊費全數退回。

校長：多校面試方式未定案

幼稚園校長鄭啟然稱，業界已展開招生程序，以往會於11月安排統一收生面試，即安排多名家長小孩同日到校面見，但受疫情影響，業界亦要一改以往做法，並多數採用以下3種方法，包括用ZOOM實時面試、家長拍攝短片及維持實體面試。他以該校為例，暫時傾向維持實體面試，但會安排家長及其子女分批回校，並要求他們填寫健康申報表。

鄭啟然提醒家長，不少幼稚園仍視乎疫情，未有最終定案，程序或與過往截然不同，本月要加緊留意學校資訊。