教育
常識學堂 第188期

互動專區：蒜頭發芽

【明報專訊】最近有社交媒體專頁一張薯仔發芽的相片（圖a）成為熱話，並吸引食安中心留言指薯仔有毒，要立即丟掉。這帖文讓我想起家中發芽的蒜頭，已經被我吃掉了。糟糕！我會不會中毒？

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