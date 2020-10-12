教育
常識學堂 第188期

食物的科學：自製黑莓汁試紙

【明報專訊】食物有不同的酸鹼度（pH值），例如檸檬的酸度較高、菠菜則是鹼度較高，用pH試紙一測，就會知道食物的pH值。原來我們可以用黑莓自製pH試紙呢！

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