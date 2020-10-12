Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2020年10月12日星期一
通通識 第665期
教局：教師應指明港獨不可行 釘牌教師今上訴 教協：課堂討論已達此結論
港大生研供水系統 助仰光貧民區學校
時事懶人包：年輕媽媽難進修
時事點對點：＄37.5 最低工資或首凍結
時事點對點：京湘皖設自貿試驗區
Data解密：跨國企業在港投資
生活看通識：Staycation
概念解碼：跨境通報機制
Road to 5**：Scramble for toilet paper
每周焦點：中國4款新冠疫苗 第三期臨牀試驗
議題Close-up：傳承「廣彩」技藝
編織生物：栩栩如生
STEAM足迹：生態遊探索自然
新聞解碼：單車徑貫通屯馬
答案
偵探M.A.D. 爸媽總是偏心的？
食物的科學：自製黑莓汁試紙
互動專區：蒜頭發芽
Road to 5**：Scramble for toilet paper
prev
next
【明報專訊】◆News summary
上 / 下一篇新聞
教局：教師應指明港獨不可行 釘牌教師今上訴 教協：課堂討論已達此結論
港大生研供水系統 助仰光貧民區學校
時事懶人包：年輕媽媽難進修
時事點對點：＄37.5 最低工資或首凍結
時事點對點：京湘皖設自貿試驗區
Data解密：跨國企業在港投資
生活看通識：Staycation
概念解碼：跨境通報機制
Road to 5**：Scramble for toilet paper
每周焦點：中國4款新冠疫苗 第三期臨牀試驗
議題Close-up：傳承「廣彩」技藝
編織生物：栩栩如生
STEAM足迹：生態遊探索自然
新聞解碼：單車徑貫通屯馬
答案
偵探M.A.D. 爸媽總是偏心的？
食物的科學：自製黑莓汁試紙
互動專區：蒜頭發芽
教局：教師應指明港獨不可行 釘牌教師今上訴 教協：課堂討論已達此結論
港大生研供水系統 助仰光貧民區學校
時事懶人包：年輕媽媽難進修
時事點對點：＄37.5 最低工資或首凍結
時事點對點：京湘皖設自貿試驗區
Data解密：跨國企業在港投資
生活看通識：Staycation
概念解碼：跨境通報機制
每周焦點：中國4款新冠疫苗 第三期臨牀試驗
議題Close-up：傳承「廣彩」技藝
編織生物：栩栩如生
STEAM足迹：生態遊探索自然
新聞解碼：單車徑貫通屯馬
答案
偵探M.A.D. 爸媽總是偏心的？
食物的科學：自製黑莓汁試紙
互動專區：蒜頭發芽
prev
next