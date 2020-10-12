教育
通通識 第665期

概念解碼：跨境通報機制

【明報專訊】跨境通報機制是指兩地政府或特定部門，協議就相關事項分享資訊，目的是為保障兩地民眾的安全及健康等。本港與內地緊密相連，人貨交流頻繁，在不同範疇都設有跨境通報機制。

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