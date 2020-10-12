教局：教師應指明港獨不可行 釘牌教師今上訴 教協：課堂討論已達此結論

教育局及教協對事件續有不同說法（見表），教育局長楊潤雄昨於無綫電視《講清講楚》稱，涉事教師課堂編排，逐步引導學生、帶動學生接觸很多港獨的思想，如問學生為何有人提出港獨，「反而見不到涉事老師提及港獨在香港的憲制基礎、歷史等等方面，都沒有一個引導性，叫同學最後達至港獨不可行的結論」。

楊潤雄：研究贊不贊成 是很大問題

他稱，「在大事上，例如港獨，其實教一個小五學生，最重要是要告訴他港獨不可行，在香港不論歷史、制度、政制，實際上都不可行，反而去研究為何有人會提出，贊不贊成，這個本身已是很大的問題」。至於是否有提及不可行便可，楊潤雄稱，「咁樣講就相對比較簡單咗」，會檢視整個課程的編排、時間分配。

葉建源：學生有質疑 證無強加意見

教協副會長、教育界立法會議員葉建源昨講述課堂情况反駁稱，涉事課堂討論有關前香港民族黨的港獨主張時，提及該黨認為內地旅客不文明，亦有內地人到港爭奪奶粉等資源，故提倡港獨，惟有學生認為港獨未能解決以上問題，質疑提倡港獨與民生問題無關。葉稱，此證明課堂上學生有思考空間，教師沒將某種意見加諸學生，教學持平。

對於楊潤雄稱教師在課堂應表明港獨不可行，葉建源說，學生與教師在相關課堂討論後，已達至港獨並不可能的結論，惟局方要求教師強加結論於學生身上，批評有關做法「低水平」，是教育的倒退。教協要求局方撤回取消涉事教師註冊的決定，以及對時任校長及教師的譴責和警告信，而相關官員應向九龍塘宣道小學道歉。

教局「遺感」教協看法 籲認識憲政

教育局其後再回覆查詢稱，對教協的看法表示極度遺憾，呼籲教協正確認識香港的憲政地位，以及持守專業精神，維護教育人員的專業操守，以免給人「師師相衛」的印象或真心同意有關教師的做法。政務司長張建宗則在網誌表示，教育局為教育把關實屬必要，保障學生利益是社會應有之義，恪守專業是教師的責任，絕不能讓校園成為「港獨」歪風和違法意識滋生的溫牀。

此外，楊潤雄又稱，全港有6萬多名中小學教師，而去年6月至今年8月收到247宗涉及教師投訴，仍然有信心大部分教師是專業。而局方仍在調查40多宗個案，又稱希望將特別、嚴重的投訴個案簡單列出，提高透明度，讓社會及家長更清楚局方的把關，協助業界知道相關準則。