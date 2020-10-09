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2020年10月9日星期五
智叻中文Smarties' 第441期
釘牌教師將上訴 上訴委員團前成員：採多數決毋須一致
博士生「AI照相館」 人臉自動變積木人
創意書院「運動會」 學生手作cosplay
一校之訓：誠意正心 ˙新會商會陳白沙紀念中學˙
一校之訓：內外修為 堅守正道
潮看文史：坑（haang1） 儒（jyu4）
報業公會成立「報網通」 加強廣告投資回報率（ROI）
時代沉思：我能逃避這喧囂的世界嗎？──在極端環境思索人生
閱讀文言：只看皮相的眾生
言外言：孔乙己的「儒服」
閱讀文言：實戰篇
閱讀文言：參考答案
卷二練筆：論說文／儲例技巧
綜合精練：語境意識實戰——演講辭（上）
綜合精練：解說
綜合精練：做一做
古典今用：小小苦楚等於激勵
周圍「中」：夕陽無限好
周圍「中」：天空掉下「鹹蛋黃」
答案
時事中文：百事可樂前總裁逝世
答案
人生教練：自製機會
講故事：電車小叮叮
文從字順：「又」字原來是隻手？
時事中文：百事可樂前總裁逝世
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【明報專訊】■新聞事件
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釘牌教師將上訴 上訴委員團前成員：採多數決毋須一致
博士生「AI照相館」 人臉自動變積木人
創意書院「運動會」 學生手作cosplay
一校之訓：誠意正心 ˙新會商會陳白沙紀念中學˙
一校之訓：內外修為 堅守正道
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報業公會成立「報網通」 加強廣告投資回報率（ROI）
時代沉思：我能逃避這喧囂的世界嗎？──在極端環境思索人生
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言外言：孔乙己的「儒服」
閱讀文言：實戰篇
閱讀文言：參考答案
卷二練筆：論說文／儲例技巧
綜合精練：語境意識實戰——演講辭（上）
綜合精練：解說
綜合精練：做一做
古典今用：小小苦楚等於激勵
周圍「中」：夕陽無限好
周圍「中」：天空掉下「鹹蛋黃」
答案
時事中文：百事可樂前總裁逝世
答案
人生教練：自製機會
講故事：電車小叮叮
文從字順：「又」字原來是隻手？
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