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智叻中文Smarties' 第441期

周圍「中」：天空掉下「鹹蛋黃」

【明報專訊】太陽真叫人又愛又恨，夏天熱得人汗流浹背，真想用水槍噴熄它；但冬天又想投進它溫暖的懷抱。原來我們每天抬頭望見的太陽，在文學上有其代表意思。

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