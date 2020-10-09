釘牌教師將上訴 上訴委員團前成員：採多數決毋須一致

教育局上月22日向九龍塘宣道小學一名教師發出取消註冊的信件，根據《教育條例》第61條，被除牌教師可於通知書送達後21日內向上訴委員會提出上訴（見表）。上訴委員團前成員、資助小學校長會名譽主席梁兆棠稱，接到上訴通知書後，委員會要處理文件、安排聆訊等，按其經驗需時約1個多月。他說，聆訊之前成員會檢視文件了解個案，有法律背景的成員則助其他成員了解法律流程。

上訴委會5人組成

可邀家長校董會陳辭

聆訊期間上訴人及教育局常任秘書長均可就其情况陳辭，梁稱倘委員會批准，上訴人可邀請家長、校董會等相關持份者出席聆訊陳辭。委員會聽取所有陳辭後會再商議，最終就上訴作多數決定，惟毋須全體一致。

倘資料充足 聆訊可一日完成

梁兆棠說，有關遭取消註冊的教師上訴，委員會將研究其專業失德情况、動機、嚴重程度是否需以取消註冊作懲處等。今次是首宗因專業失德及問題教材而被除牌的個案，梁兆棠說，雖無先例，但若聆訊資料充足，而個案部分情節明顯，估計聆訊未必需花太多時間，而他處理過的聆訊普遍一日內完成。

早前社交網站流傳信息，最近被除牌的教師急需尋找上門補習工作，教協昨日於facebook轉達事主信息，澄清現時無需要找上門補習工作，並感謝各位關心和支持。

逾500校友家長聯署批教局

另外，網上有以「一群關愛九龍塘宣道小學的校友及家長」名義聯署，不滿教育局取消該教師註冊，「以政治凌駕學生利益」。發起人之一、校友楊先生說，昨日下午發起聯署，約3小時已有逾550個校友及學生家長參與。他說聯署旨在設立渠道，讓校友及家長表達對被取消註冊的教師，以至該校全體教師的支持，暫未有後續行動。楊先生又說，相信母校教師的師資，不相信涉事教師「荼毒學生」。