教育
常識天下 第190期

時光之旅：1950年10月．史諾比誕生

【明報專訊】你們可能從未聽過及看過《花生漫畫》（PEANUTS），但一定會認識一隻有着黑色垂耳朵，身體白花花的小狗史諾比（Snoopy）。這隻呆呆又可愛的小狗70歲了！

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