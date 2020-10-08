教育
常識天下 第190期

世界幹什麼：日本吉卜力工作室 動畫圖片「任用」？

【明報專訊】日本吉卜力工作室（東京）在官網上載8部作品共400張動畫圖片，公開予公眾免費下載，但工作室製作人鈴木敏夫在網頁提醒 ：「請在常識範圍內自由使用」。

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