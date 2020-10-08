教育
常識天下 第190期

時事常識挑戰（國際）：野生動物遇困境

【明報專訊】世界上有不少動物，有些在海中生活，也有些在天空飛翔、陸地生活，牠們生活環境雖然不同，但也會面對困難。9月全球不少動物都面對困境呢！

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