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2020年10月8日星期四
通通識 第664期
教師演卡通歌舞劇迎小一生 疫下長期無上學 盼增新生安全感
獲選赴藥廠臨牀實習 科技園領袖學員償願
港大研污水新冠病毒監測法 盼助社區早期預警
金融中心排名 港跌出三甲
時事議題：金融中心地位的優勢與挑戰
時事議題：上海取代香港地位？
時事議題：答題指引
題型拆解：爭議題圍繞政策問題
中外人物：彭斯
觀點與角度：傳媒定義 應由政府界定？
星級例子庫：社會企業
新聞測驗：
新聞測驗：答案
丹麥小學生 上學時間長？
真假fun一fun：上課時間長 丹麥冠絕北歐
時事常識挑戰（國際）：野生動物遇困境
時事常識挑戰（國際）：答案
世界幹什麼：日本吉卜力工作室 動畫圖片「任用」？
時光之旅：1950年10月．史諾比誕生
濕地居民：來自香港的淡水龜
意見調查：
新聞測驗：
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【明報專訊】■（全球化、公共衛生）
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教師演卡通歌舞劇迎小一生 疫下長期無上學 盼增新生安全感
獲選赴藥廠臨牀實習 科技園領袖學員償願
港大研污水新冠病毒監測法 盼助社區早期預警
金融中心排名 港跌出三甲
時事議題：金融中心地位的優勢與挑戰
時事議題：上海取代香港地位？
時事議題：答題指引
題型拆解：爭議題圍繞政策問題
中外人物：彭斯
觀點與角度：傳媒定義 應由政府界定？
星級例子庫：社會企業
新聞測驗：
新聞測驗：答案
丹麥小學生 上學時間長？
真假fun一fun：上課時間長 丹麥冠絕北歐
時事常識挑戰（國際）：野生動物遇困境
時事常識挑戰（國際）：答案
世界幹什麼：日本吉卜力工作室 動畫圖片「任用」？
時光之旅：1950年10月．史諾比誕生
濕地居民：來自香港的淡水龜
意見調查：
教師演卡通歌舞劇迎小一生 疫下長期無上學 盼增新生安全感
獲選赴藥廠臨牀實習 科技園領袖學員償願
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金融中心排名 港跌出三甲
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時事議題：上海取代香港地位？
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中外人物：彭斯
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新聞測驗：答案
丹麥小學生 上學時間長？
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