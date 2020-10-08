獲選赴藥廠臨牀實習 科技園領袖學員償願

明日創科領袖培訓 第一期8學員

科大生物化學博士畢業生楊朗庭為入選「明日創科領袖培訓計劃」的8名學員之一，他曾於科大分子神經科學國家重點實驗室工作。他說，以往在實驗室工作主要做基礎研究，亦有參與開發藥物，但以前期試驗如細胞測試、動物測試為主。今次他獲配對到李氏大藥廠實習，將擔任副產品經理，負責整個腫瘤藥物研發過程，將可參與有關藥物臨牀測試工作。楊稱一直渴望參與臨牀測試，今次透過計劃得償所願，認為相比在實驗室工作，在企業開發藥物更接近市場及應用，相信可增加工作滿足感。

另一名入選的學員羅俊杰剛於城大電子及通訊工程本科畢業，他對於人工智能感興趣，獲配對到UMEC聯合微電子中心（UMEC）實習，將參與融合人工智能及物聯網的應用開發工作，高興可從事與學科相關的工作。他會兼讀碩士課程，一邊實習，可同時增加技術知識及實戰經驗。

科技園公司首席商務總監徐建稱，除「明日創科領袖培訓計劃」，「創科學院」亦已與3間本地院校，包括中大、科大及城大，以及行業伙伴，包括AWS、IBM及Microsoft合作，將會推出更多與人才發展相關的學習資源，讓他們持續學習及進修，裝備自己。